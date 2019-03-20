ЦИК увеличила смету расходов на выборы президента
Центральная избирательная комиссия увеличила смету расходов комиссии на подготовку и проведение выборов на заграничных избирательных участках.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"В Комиссию поступило обращение Министерства иностранных дел Украины относительно дополнительной потребности в средствах, вызванной необходимостью дополнительного приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям средствами международной почтовой связи, что связано с отнесением избирателей из Российской Федерации в Финляндию, Грузию и Казахстан, а также увеличением избирателей зарубежных избирательных участков Республики Польша", - говорится в сообщении.
В связи с этим Комиссия внесла изменения в Распределение средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, увеличив расходы на 720 тыс. гривен за счет уменьшения резерва средств на такую же сумму.
Также ЦИК внесла изменения в соответствующие сметы.
Напоминаем:
- Центральная избирательная комиссия увеличила на 263 000 количество бюллетеней для первого тура президентских выборов, перенеся их со второго тура.
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