Минтранс США проверит, как прошел сертификацию Boeing 737 MAX

Глава министерства транспорта США Элейн Лан Чао поручила главному инспектору проверить, как был выдан сертификат для самолетов Boeing 737 MAX 8.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"Безопасность является главным приоритетом министерства, и мы все опечалены гибелью людей в результате недавних аварий с участием двух Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии", - говорится в сообщении.

В связи с этим, министр распорядилась, чтобы управление генерального инспектора провело аудит для составления объективной и подробной фактической последовательности событий, которая привела к сертификации самолета Boeing 737-MAX 8.

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Напомним: