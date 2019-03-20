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Минтранс США проверит, как прошел сертификацию Boeing 737 MAX

Среда, 20 марта 2019, 05:27

Глава министерства транспорта США Элейн Лан Чао поручила главному инспектору проверить, как был выдан сертификат для самолетов Boeing 737 MAX 8.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"Безопасность является главным приоритетом министерства, и мы все опечалены гибелью людей в результате недавних аварий с участием двух Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии", - говорится в сообщении.

В связи с этим, министр распорядилась, чтобы управление генерального инспектора провело аудит для составления объективной и подробной фактической последовательности событий, которая привела к сертификации самолета Boeing 737-MAX 8.

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Напомним:

  • 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.
  • Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.
  • 2 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.
  • Перед этим о запрете полетов этих самолетов объявила Великобритания, а позже Германия, Франция, Ирландия и еще ряд европейских стран, а также Канада.
  • 13 марта Украина присоединилась к запрету.
  • В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Темы: авиакатастрофыСША
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