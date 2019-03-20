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Война на востоке 7 обстрелов, оккупанты потеряли живую силу и технику

Среда, 20 марта 2019, 06:43

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение, потратив 51 мину калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов защитников города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска осуществили шесть обстрелов украинских позиций.

Дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики стреляли возле села Новоалександровка.

Еще дважды из минометов 120-го и 82-го калибров враг бил в районе населенного пункта Крымское.

Минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатомете террористы применили в районе населенного пункта Новолуганское.

Из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики открывали огонь вблизи поселка городского типа Новотошковское.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Как отмечается, на все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив еще трех оккупантов.

Также огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожена одна единица военной автомобильной техники противника.

По состоянию на 7:00 от начала текущих суток, 20 марта, противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в районе населенного пункта Лебединский из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела один украинский защитник получил ранение. Сообщается, что подразделение, которое было обстреляно, ответило адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.

Темы: ООСбоевые действия
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