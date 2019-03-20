Токаев возглавил Казахстан и предложил переименовать столицу

Спикер верхней палаты парламента Казахстана, Сената, Касым-Жомарт Токаев принес присягу исполняющего обязанности президента страны.

Это произошло 20 марта, сообщает "Радио Свобода".

Согласно Конституции Казахстана, Токаев будет находиться на этом посту остаток президентского срока Нурсултана Назарбаева, который объявил об отставке накануне.

Очередные выборы президента в Казахстане должны состояться в 2020 году.

"Новая газета" со ссылкой на "РИА Новости" сообщает, что Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в честь Назарбаева.

"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника – первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева", – заявил он.

Также Токаев предложил переименовать центральные улицы всех областных казахских городов в честь первого президента.

Новый лидер Казахстана наградил Назарбаева знаком отличия "Золотая звезда" и присвоил ему звание "Народный герой".

Напомним: