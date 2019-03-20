Токаев возглавил Казахстан и предложил переименовать столицу
Спикер верхней палаты парламента Казахстана, Сената, Касым-Жомарт Токаев принес присягу исполняющего обязанности президента страны.
Это произошло 20 марта, сообщает "Радио Свобода".
Согласно Конституции Казахстана, Токаев будет находиться на этом посту остаток президентского срока Нурсултана Назарбаева, который объявил об отставке накануне.
Очередные выборы президента в Казахстане должны состояться в 2020 году.
"Новая газета" со ссылкой на "РИА Новости" сообщает, что Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в честь Назарбаева.
"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника – первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева", – заявил он.
Также Токаев предложил переименовать центральные улицы всех областных казахских городов в честь первого президента.
Новый лидер Казахстана наградил Назарбаева знаком отличия "Золотая звезда" и присвоил ему звание "Народный герой".
Напомним:
- 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к народу заявил, что подает в отставку.
- 78-летний Нурсултан Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей
- Нурсултан Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, пожизненно останется главой Совета безопасности центральноазиатского государства. Такой закон был принят парламентом в 2018 году.
- Назарбаев также остается главой правящей партии "Нур-Отан".
- 65-летний Токаев является карьерным дипломатом, в прошлом он был министром иностранных дел и премьер-министром. Он получил образование в Москве, свободно говорит на казахском, русском, английском и китайском языках.