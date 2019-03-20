РосСМИ: 50 тысяч судебных решений в РФ совпадают почти дословно

Дата-отдел и волонтеры "Новой газеты" проанализировали приговоры районных судов в России за год и нашли 50 тысяч судебных решений, совпадающих практически дословно.

Об этом говорится в публикации "Новой газеты".

Отмечается, что поскольку любое преступление имеет черты типичные и уникальные, то нет ничего удивительного в том, что для описания кражи, побоев или убийства судьи используют стандартные конструкции.

При этом журналисты подчеркивают, что весь текст одного судебного решения не может совпадать с другим, если речь идет о разных людях и обстоятельствах.

В частности, "копипаст" встречался в деле Алексея Навального, а самый показательный в обвинительном заключении саратовского предпринимателя Сергея Белостропова, где в приговор попали 3575 из 3648 страниц чужого обвинительного заключения.

Сообщается, что авторы публикации проанализировали все уголовные приговоры российских районных судов за 2017 и 2018 годы, доступные на сайтах судов в домене sudrf.ru.

"Среди 780 тысяч судебных актов нашли 50 тысяч таких, которые имеют более 80% совпадений хотя бы еще с одним решением. При этом мы сравнивали только тексты судебных актов, написанных одним и тем же судьей", - сказано в расследовании.

Отмечается, что с точки зрения юриста, в дословном совпадении приговоров нет ничего незаконного и даже если доказать, что судья скопировал текст из другого решения, а не случайно написал похожий, судья остается в своем праве, если обстоятельства дела действительно плотно совпадают.

При этом журналисты подчеркивают, что для простых граждан важно, чтобы текст решения не был скопирован.

"Почему это важно для нас — ​простых граждан? Когда следователь или судья начинает копировать тексты, у него возникает гигантский соблазн еще больше упростить себе работу: пренебречь какими-то особенностями дела или подсудимого ради того, чтобы лучше уложиться в шаблон", - говорится в публикации.

Авторы добавляют, что менее индивидуальный приговор — ​всегда менее точный, а менее точный — ​всегда менее справедливый.

По данным издания в 2016 году пленум Верховного суда РФ запретил "списывать" приговоры из обвинительных заключений, однако это не мешает судьям продолжать копировать судебные решения.