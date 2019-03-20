Госдума взялась считать долг Украины "за 23 года аннексии Крыма"

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Среда, 20 марта 2019, 10:03

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании специальной рабочей группы в нижней палате, которая оценит ущерб, якобы нанесенный Украиной оккупированному Россией Крыму.

Об этом он сказал в среду на заседании Госдумы, передает российский "Интерфакс"

По его словам, рабочая группа создана во главе с первым вице-спикером Думы Иваном Мельниковым.

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы, и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ", - сказал Володин.

Напомним:

  • Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти Украины должны возместить аннексированному Крыму потери, которые якобы в течение 25 лет понес полуостров от "разрушительной политики".
  • Также, по его словам, должен будет заплатить и Европейский Союз, поддерживающий Украину.

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Темы: Росcия Госдума аннексия Крым


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