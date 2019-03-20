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Дочку Назарбаева избрали спикером Сената Казахстана

Среда, 20 марта 2019, 10:36

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который 19 марта заявил, что уходит в отставку, Даригу избрали председателем Сената Казахстана.

Об этом сообщили пресс-центра парламента государства, пишет российское издание ТАСС.

Отмечается, что кандидатура на должность председателя Сената Казахстана выдвигается президентом республики.

"Председатель Сената избирается на заседании палаты из числа депутатов Сената, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов палаты", - говорится в сообщении.

Кандидатуру Назарбаевой на должность спикера Сената парламента Казахстана ранее предложил исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

До этого Такоев был председателем верхней палаты парламента Казахстана.

 
Дарига Назарбаева

Ранее Назарбаева занимала пост председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената (верхней палаты парламента) Казахстана.

В сентябре 2015 года Назарбаев назначил свою дочь Даригу заместителем премьера.

Дарига старшая дочь Назарбаева. Она родилась в 1963 году. Получила образование на историческом факультете Московского госуниверситета им. Ломоносова, закончила в Мосгосуниверситете аспирантуру. Кандидат исторических наук и доктор политических наук.

С 2004 года она была депутатом парламента.

Напомним:

  • 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий главы государства.
  • Назарбаев после отставки возглавит Совет безопасности Казахстана. В 2018 году в стране были приняты изменения в законодательство, согласно которым этот орган сменил статус с консультативного на конституционный. Эту должность Назарбаев сможет занимать пожизненно. 
  • Назарбаев (78 лет) возглавлял Казахстан бессменно с 1990 года.
  • Последний раз был переизбран на пост в 2015 году, набрав 97,75% голосов избирателей.
  • Срок его президентских полномочий истекал в апреле 2020 года.

Темы: Казахстанпрезидент
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