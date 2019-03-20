"Зачем с ворюгой контракт подписал?" – Ляшко ворвался на заседание Кабмина

Кандидат в президенты Олег Ляшко вместе членами "Радикальной партии" ворвался на заседание правительства 20 марта из-за продления контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

"Здравствуйте, Владимир Борисович! Скажите, пожалуйста, почему вы продлили контракт Коболеву? На каком основании вы продлили контракт ворюге Коболеву?", - начал кричать Ляшко.

Гройсман попросил его послушать, на что Ляшко закричал:

"Нет, это ты меня послушай, я не отойду! Что ты меня предупреждаешь? Ты заблокировал нас. К тебе парламентская фракция пришла, а ты не пропускал нас! Ты чего с ворюгой контракт подписал?"

Затем Ляшко стал стучать рукой по столу, требуя слова.

На это Гройсман напомнил, что в Верховной Раде есть регламент, так же и в Кабмине есть определенные правила.

"А вы приходите, начинаете мне кричать на правое ухо. Ну, заканчивайте (то, что хотели сказать – ред.)", - сказал Гройсман.

На это Ляшко взялся традиционно называть имена разных людей, которые "имеют копеечные пенсии и не имеют субсидии", а также рассказывать, что кого-то из граждан побили под Кабмином.

"Зубко, не смейся, досмеешься. Через месяц не будет Петра, я увижу, где ты будешь. Не смейся. Думает, что народ снова их выберет. Кто тебя выберет? Тебя в колхоз никто не выберет", - обратился Ляшко к вице-премьеру Геннадию Зубко.

На это Гройсман ответил: "Во-первых, это меганекультурно, меганевоспитано, несдержанно, невежливо врываться в зал. Вы залетаете, вы же неприкасаемые, вы очень крутые. Можно я закончу? И я людей не бью, я людей люблю. Я уже на правое ухо не слышу.

"Сейчас и на левое не будешь слышать", - воскликнул Ляшко.

"Я вас не просто слышу, я вас и чувствую", - сказал на это премьер.

Гройсман пояснил, что контракт с Коболевым заключат на год на новых условиях – "никаких премий, никаких бонусов, зарплата уменьшена в 2 раза, с четкими параметрами по добыче газа, по продолжению транзита".

После непродолжительного спора Ляшко с партией ушел.