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В рейтинге партий "Слуга народа" еще набрала процентов

Среда, 20 марта 2019, 10:49

Партия "Слуга народа" шоумена Владимира Зеленского возглавляет рейтинг политических сил, за которые готовы проголосовать украинцы на парламентских выборах.

Такие данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко, были обнародованы в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Среди тех, кто определился с выбором и имеет намерение голосовать, партия "Слуга народа" получила 26,4% поддержки.

Рейтинг ВО "Батькивщина" составил 18,2%, "БПП "Солидарность" готовы поддержать 12,7%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь"" – 12,7%, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко – 11%, Радикальную партию – 6,4%, партия "Оппозиционный блок" пользуется поддержкой 4,2% опрошенных.

В Верховную Раду проходит политическая сила, преодолевающая пятипроцентный барьер.

Отмечается, что опрос был проведен в период с 11 по 18 марта методом личного интервью. Всего было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет.

Статистическая погрешность составила +/-2,2%.

Напомним:

  • Лидером предыдущего рейтинга вышеуказанных социологических служб тоже была партия "Слуга народа" шоумена Владимира Зеленского, хотя еще в начале февраля ее опережала "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Темы: виборысоциологияЗеленский
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