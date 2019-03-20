В рейтинге партий "Слуга народа" еще набрала процентов
Партия "Слуга народа" шоумена Владимира Зеленского возглавляет рейтинг политических сил, за которые готовы проголосовать украинцы на парламентских выборах.
Такие данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко, были обнародованы в среду, передает "Интерфакс-Украина".
Среди тех, кто определился с выбором и имеет намерение голосовать, партия "Слуга народа" получила 26,4% поддержки.
Рейтинг ВО "Батькивщина" составил 18,2%, "БПП "Солидарность" готовы поддержать 12,7%, "Оппозиционную платформу – "За жизнь"" – 12,7%, "Гражданскую позицию" Анатолия Гриценко – 11%, Радикальную партию – 6,4%, партия "Оппозиционный блок" пользуется поддержкой 4,2% опрошенных.
В Верховную Раду проходит политическая сила, преодолевающая пятипроцентный барьер.
Отмечается, что опрос был проведен в период с 11 по 18 марта методом личного интервью. Всего было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет.
Статистическая погрешность составила +/-2,2%.
Напомним:
- Лидером предыдущего рейтинга вышеуказанных социологических служб тоже была партия "Слуга народа" шоумена Владимира Зеленского, хотя еще в начале февраля ее опережала "Батькивщина" Юлии Тимошенко.