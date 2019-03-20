В Украине испытали турецкие ударные беспилотники
Среда, 20 марта 2019, 10:54
Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине успешно прошли испытания ударных турецких беспилотников "Bayraktar".
Об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, турецкие беспилотники поставлены на вооружение украинской армии.
"Поздравляю ВСУ и наших партнеров из Турции, а также всех украинцев - у нас сегодня появилось совершенно новое современное оружие", - заявил он.
Напомним:
- 6 марта президент Петр Порошенко заявил, что Украина получила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
- "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.
- По словам Порошенко, эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.
- В Турции с 27 февраля по 8 марта проходят уникальные по своему масштабу морские учения Mavi Vatan-2019 ("Голубая родина"), в которых принимают участие 103 корабля. В них принимают участие и турецкие беспилотные дроны Bayraktar.
Украинская правда