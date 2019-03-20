Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине испытали турецкие ударные беспилотники

Среда, 20 марта 2019, 10:54

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине успешно прошли испытания ударных турецких беспилотников "Bayraktar".

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, турецкие беспилотники поставлены на вооружение украинской армии.

"Поздравляю ВСУ и наших партнеров из Турции, а также всех украинцев - у нас сегодня появилось совершенно новое современное оружие", - заявил он.

Напомним:

  • 6 марта президент Петр Порошенко заявил, что Украина получила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2
  • "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.
  • По словам Порошенко, эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.
  • В Турции с 27 февраля по 8 марта проходят уникальные по своему масштабу морские учения Mavi Vatan-2019 ("Голубая родина"), в которых принимают участие 103 корабля. В них принимают участие и турецкие беспилотные дроны Bayraktar.

Украинская правда
Темы: ПорошенкопрезидентВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
Все новости...
Реклама: