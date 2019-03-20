В Украине испытали турецкие ударные беспилотники

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине успешно прошли испытания ударных турецких беспилотников "Bayraktar".

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, турецкие беспилотники поставлены на вооружение украинской армии.

"Поздравляю ВСУ и наших партнеров из Турции, а также всех украинцев - у нас сегодня появилось совершенно новое современное оружие", - заявил он.

Напомним: