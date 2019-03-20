Суд отказался менять приговор о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева отказал адвокатам экс-президента Виктора Януковича в исправлении описок в приговоре по делу о государственной измене.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу суда.

"Суд не усматривает никаких ошибок или описок в приговоре в отношении Виктора Януковича", – отметили в суде.

"Приговор составлен на официальном деловом языке в соответствии с требованиями УПК Украины, а поэтому в удовлетворении заявлений защитников об исправлении якобы описок отказано", – объяснили решение суда.

Напомним: