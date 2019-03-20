Суд отказался менять приговор о госизмене Януковича
Среда, 20 марта 2019, 11:05
Оболонский районный суд Киева отказал адвокатам экс-президента Виктора Януковича в исправлении описок в приговоре по делу о государственной измене.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу суда.
"Суд не усматривает никаких ошибок или описок в приговоре в отношении Виктора Януковича", – отметили в суде.
"Приговор составлен на официальном деловом языке в соответствии с требованиями УПК Украины, а поэтому в удовлетворении заявлений защитников об исправлении якобы описок отказано", – объяснили решение суда.
Напомним:
- Сторона защиты Януковича подавала заявление в суд об исправлении описок и разъяснении приговора по делу о государственной измене.
- В частности адвокаты просили исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича - "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".
- 24 января Оболонский райсуд Киева огласил приговор, которым заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил к 13 годам лишения свободы.
- Основой обвинений стало обращение к президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором Янукович якобы просил ввести войска в Украину.
- Защита Януковича подала апелляцию на решение Оболонского райсуда.
- Рассмотрение дела о госизмене длилось с весны 2017 года.
- Кроме того Янукович фигурирует в других уголовных процессах, которые находятся на стадии следствия: незаконное завладение государственными резиденциями, преступления против майдановцев, экономические преступления и пр.