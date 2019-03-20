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Боевики ранили трех украинских бойцов

Среда, 20 марта 2019, 12:11

В течение среды боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил на Донбассе, в результате чего ранения получили трое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По ее данным, с начала суток враг оказывал огневые провокации в районах Лебединского, Марьинки и Новолуганского.

"В результате этих враждебных обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Наши защитники были безотлагательно доставлены в военные госпитали, и им оказана неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В частности, рассказывают в пресс-службе, в 2.16 ночи боевики открыли огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также стрелкового оружия на подступах к с. Лебединское.

"Как обычно случается в этом районе, противник вел огонь со стороны оккупированного с. Саханка. Обстрел длился полчаса, наши защитники применили в ответ стрелковое оружие", - отмечают в министерстве.

Впоследствии, по их данным, в 10 утра российско-оккупационные войска совершили несколько обстрелов из стрелкового оружия в сторону защитников Марьинки, а в 10.35 выпустили три мины калибра 120 мм по позициям, оборудованным возле с. Новолуганское. В ответ наши защитники открыли по противнику огонь из гранатометов.

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассчрезвычайное происшествие
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