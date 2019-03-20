Взрыв в киевском подъезде: полиция выяснила причину

По предварительной информации взрывотехников, в подъезде многоэтажки, расположенной в Днепровском районе столицы, сработало самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Киева.

По ее данным, после тщательного осмотра места происшествия и сбора вещественных доказательств взрывотехники предположили, что было применено самодельное взрывное устройство.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют по данному факту уголовное производство по статьям "Покушение на умышленное убийство" и "Незаконное изготовление взрывного устройства".

Полицейские разыскивают подрывников, проводят экспертизу.

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Напомним: