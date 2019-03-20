Взрыв в киевском подъезде: полиция выяснила причину

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Среда, 20 марта 2019, 13:48
Фото с места происшествия

По предварительной информации взрывотехников, в подъезде многоэтажки, расположенной в Днепровском районе столицы, сработало самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Киева.

По ее данным, после тщательного осмотра места происшествия и сбора вещественных доказательств взрывотехники предположили, что было применено самодельное взрывное устройство.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют по данному факту уголовное производство по статьям "Покушение на умышленное убийство" и "Незаконное изготовление взрывного устройства".

Полицейские разыскивают подрывников, проводят экспертизу.

Напомним:

  • 19 марта в подъезде жилого дома в Днепровском районе Киева произошел взрыв, от которого пострадал находившийся неподалеку мужчина.

Украинская правда

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Темы: Киев взрыв чрезвычайное происшествие


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