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Большинство россиян одинаково не любят Украину и США

Среда, 20 марта 2019, 13:11

В целом 56% россиян плохо или очень плохо относятся к Украине, также 56% россиян плохо относятся в Соединенные Штаты Америки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса российского "Левада-центра".

При этом также совпал процент тех, кто относится к странам хорошо. В частности, 34% россиян относятся к Украине хорошо и 34% опрошенных ответили, что хорошо относятся к США.

 

Плохо относятся к Европейскому союзу 45% опрошенных, несколько меньше - 42% респондентов ответили, что хорошо относятся к ЕС.

В то же время 87% опрошенных положительно относятся к Беларуси, а плохо - 6%.

 

Исследование проводилось 15-20 февраля 2019 года. Было опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность не превышает при 3,4% для показателей, близких к 50%.

В то же время в феврале 2019 года количество украинцев, которые хорошо или очень хорошо относятся к России, выросло на 9 процентных пунктов и составило 57%.

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Темы: РосcияУкраинаСШАопрос
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