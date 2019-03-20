Подразделения МВД переходят на усиленный режим службы

Председатель координационного штаба Министерства внутренних дел, советник министра Иван Стойко заявил, что с 21 марта ведомство и подконтрольные ему органы - Нацполиция, Нацгвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная и миграционная службы переходят на усиленный режим несения службы.

Об этом он сказал во время встречи с представителями Национального демократического института международных дел в Украине, передает пресс-служба министерства.

По его словам, в целом к ​​обеспечению безопасности избирательного процесса будет привлечено более 134 тысячи правоохранителей.

Он добавил, что МВД готово к любому развитию событий во время выборов и предотвращает любые незаконные действия и проявления агрессии.

"Держим руку на пульсе. Усиленно работает координационный штаб МВД и штабы в областях. Бесперебойно проводится мониторинг оперативной ситуации. Полицейские мгновенно реагируют на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства", - сказал Стойко.

Советник министра МВД рассказал, что правоохранители учитывают все возможные вызовы, которые могут произойти и усиленно работают над их противодействием.

Он заверил, что несмотря на выявленные случаи вмешательства России в избирательный процесс и возможные провокации в день выборов, правоохранители делают все, чтобы граждане были защищены, смогли свободно проголосовать и подсчет голосов прошел честно.

Также советник министра внутренних дел призвал кандидатов в президенты вести честную борьбу и в случае поражения не устраивать любые провокационные меры, которые могли бы всколыхнуть Украину.

Напомним: