Премьер Британии попросила ЕС отложить Brexit – письмо
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС об отсрочке даты выхода страны из блока до 30 июня.
Об этом она сообщила в парламенте, сообщает Sky News.
Мэй заявила, что было бы неправильным для Британии участвовать в выборах в Европарламент, поэтому в письме президенту Европейского совета Дональду Туску она попросила об отсрочке до 30 июня.
"Как премьер-министр я не готова к отсрочке Brexit дольше 30 июня", - заявила Мэй.
Она также выразила намерение продвигать третье голосование по соглашению о Brexit. В письме Мэй утверждается, что парламент точно не успеет утвердить соглашение до 29 марта, на которое запланирован выход из ЕС.
"Именно поэтому я пишу, чтобы проинформировать Европейский совет о том, что Соединенное Королевство просит о расширении срока действия статьи 50 договора о ЕС, в том числе статьи 106а договора Евроатом, до 30 июня 2019 года", - говорится в письме.
Here is the letter to Tusk: pic.twitter.com/y4eRdGW4Lw— Faisal Islam (@faisalislam) 20 березня 2019 р.
Мэй при этом выразила намерение донести свои мысли до лидеров ЕС на ближайшем саммите.
Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что саммит лидеров стран Евросоюза на этой неделе вряд ли примет решение об отсрочке выхода Великобритании из блока.
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