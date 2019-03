Премьер Британии попросила ЕС отложить Brexit – письмо

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС об отсрочке даты выхода страны из блока до 30 июня.

Об этом она сообщила в парламенте, сообщает Sky News.

Мэй заявила, что было бы неправильным для Британии участвовать в выборах в Европарламент, поэтому в письме президенту Европейского совета Дональду Туску она попросила об отсрочке до 30 июня.

"Как премьер-министр я не готова к отсрочке Brexit дольше 30 июня", - заявила Мэй.

Она также выразила намерение продвигать третье голосование по соглашению о Brexit. В письме Мэй утверждается, что парламент точно не успеет утвердить соглашение до 29 марта, на которое запланирован выход из ЕС.

"Именно поэтому я пишу, чтобы проинформировать Европейский совет о том, что Соединенное Королевство просит о расширении срока действия статьи 50 договора о ЕС, в том числе статьи 106а договора Евроатом, до 30 июня 2019 года", - говорится в письме.

