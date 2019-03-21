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ООС: Боевики били из минометов, ПТРК и гранатометов, 3 раненых

Четверг, 21 марта 2019, 06:26
ООС: Боевики били из минометов, ПТРК и гранатометов, 3 раненых

За прошедшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ОС, 10 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 3 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 21 марта.

Подчеркивается, что оккупанты 10 раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 74 мины.

"Кроме того, противник обстреливал наших защитников из противотанкового ракетного комплекса, потратив пять управляемых ракет, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", - заявили в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Лебединское; из снайперского оружия - в районе города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское.

Дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Старый Айдар;
из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе села Екатериновка.

Из минометов 120-го калибра и вооружения боевой машины пехоты БМП-1 - в районе населенного пункта Троицкое; из минометов 82-го калибра - возле населенных пунктов Песчаное и Станица Луганская; из противотанкового ракетного комплекса - в районе населенного пункта Хутор Вольный.

По данным разведки, 20 марта огнем в ответ два боевика были ликвидированы, пятеро ранены. Также уничтожено склад с боеприпасами и один военный автомобиль оккупантов.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда

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Темы: боевые действияООС
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