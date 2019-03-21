Луценко заявил, что расследует вмешательство из Украины в выборы в США

Генеральная прокуратура Украины расследует, умышленно ли правоохранительные органы нашей страны "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США о тогдашнем главе кампании Трампа Поле Манафорте, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон.

Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью вашингтонскому изданию The Hill, передает "Европейская правда".

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки Манафорта из кампании Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с Россией, которое преследует Трампа в течение последних двух с половиной лет.

По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.

По словам Луценко, расследование инициировано после того, как украинский депутат опубликовал аудиозапись, в которой цитировалось высказывание высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов о том, что его ведомство "слило" финансовые отчеты Манафорта, чтобы помочь кампании Клинтон.

Депутат также получил решение суда о том, что утечка является "незаконным вторжение мв американскую избирательную кампанию". Луценко сказал, что запись является достаточно серьезным утверждением, чтобы открыть расследования, и одна из его проблем заключается в том, что украинские правоохранительные органы имели частые контакты с посольством США во времена администрации Обамы в Киеве в то время.

"Сегодня мы начнем уголовное расследование по этому поводу и дадим правовую оценку этой информации", - сказал Луценко.

Издание отмечает, что тайна того, как записи "черной книги" Манафорта попали в американские СМИ, так и не была раскрыта. Они всплыли через два года после того, как ФБР расследовало дело Манафорта по поводу его деятельности в Украине, но в 2014 году отказалось продвигаться вперед из-за отсутствия доказательств.

"Если сотрудники правоохранительных органов Украины, которые часто работали с посольством США, действительно "слили" документы Манафорта, пытаясь повлиять на американские выборы в пользу Клинтон, общественность заслуживает того, чтобы знать, кто знал, что и корда", - говорится в статье.

В интервью Hill.TV Луценко также утверждал, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". Кроме того, Луценко добавил, что не получил от американского посольства в Украине около четырех миллионов долларов, которые оно должно было выделить на его ведомство.

Напомним, Луценко также утверждает, что посол США в Украине Мари Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать".

В ответ Государственный департамент США назвал заявление Луценко "откровенной выдумкой".

В американском ведомстве добавили, что сейчас не помогают ГПУ, но раньше пытались "поддержать фундаментальную реформу сферы юстиции, в том числе после Революции Достоинства 2014 года".