"Губернаторопад" в РФ: Пять глав регионов в России подали в отставку

В течение недели губернаторы пяти регионов России подали президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке, СМИ сообщают, что на очереди еще один.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в четверг глава Оренбургской области Юрий Берг и глава Мурманской области Марина Ковтун подали президенту РФ Владимиру Путину прошение о досрочной отставке.

В частности, Берг опубликовал обращение к жителям региона, в котором благодарит их за доверие и поддержку, а также говорит, что перед областью стоят "абмициозные задачи" и просит сохранить межнациональный мир и дружбу.

Берг руководил регионом с 2010 года.

Вскоре стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона руководителя компании "Т-Плюс" Дениса Паслера.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что Путин еще не подписал ее прошение об отставке, но высказала уверенность, что это произойдет скоро.

По ее словам, решение было осознанным и трудным.

По данным российского "Интерфакса", на этой неделе Путин уже принял отставки трех губернаторов: Челябинской области Бориса Дубровского, главы Республики Алтай Александра Бердникова и главы Калмыкии Алексея Орлова.

Также, по данным источника российского газеты "Ведомости", в отставку также может подать губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин на этой неделе будет заниматься "региональной проблематикой", но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, не ответил.