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"Губернаторопад" в РФ: Пять глав регионов в России подали в отставку

Четверг, 21 марта 2019, 09:33

В течение недели губернаторы пяти регионов России подали президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке, СМИ сообщают, что на очереди еще один.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что в четверг глава Оренбургской области Юрий Берг и глава Мурманской области Марина Ковтун подали президенту РФ Владимиру Путину прошение о досрочной отставке.

В частности, Берг опубликовал обращение к жителям региона, в котором благодарит их за доверие и поддержку, а также говорит, что перед областью стоят "абмициозные задачи" и просит сохранить межнациональный мир и дружбу.

Берг руководил регионом с 2010 года.

Вскоре стало известно, что президент России Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона руководителя компании "Т-Плюс" Дениса Паслера.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила, что Путин еще не подписал ее прошение об отставке, но высказала уверенность, что это произойдет скоро.

По ее словам, решение было осознанным и трудным.

Позже в четверг стало известно, что Путин также подписал прошение об отставке руководительницы Мурманской области, а на ее место назначил временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Чибиса, который до этого был заместителем министра строительства и ЖКХ РФ.

По данным  российского "Интерфакса", на этой неделе Путин уже принял отставки трех губернаторов: Челябинской области Бориса Дубровского, главы Республики Алтай Александра Бердникова и главы Калмыкии Алексея Орлова.

Также, по данным источника российского газеты "Ведомости", в отставку также может подать губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин на этой неделе будет заниматься "региональной проблематикой", но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, не ответил.

Ранее российские СМИ сообщали об аресте 17 губернаторов, которых обвиняли в коррупции.

Украинская правда
Темы: Росcия
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