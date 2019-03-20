Глава Алтая попросил у Путина отставки: 13 лет работы – всему есть предел
Руководитель Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке президенту Российской Федерации после 13 лет работы.
Об этом он сообщил в Facebook.
"В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности", – написал Бердников.
"Подчеркиваю, что отставка была добровольной", – добавил он.
Бердников поблагодарил президента РФ за возможность руководить регионом "столь длительный период".
"Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил", – написал чиновник.
По словам Бердникова, для дальнейшего решения проблем "требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики".
Напомним:
- 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке после почти 30 лет правления.
- Владимир Путин руководит Россией едва ли не 19 лет: он был президентом РФ с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года и с 7 мая 2012 года (в совокупности уже 15 лет), а в 1999-2000 годах и с 2008 по 2012 годы возглавлял правительство Российской Федерации.