Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Алтая попросил у Путина отставки: 13 лет работы – всему есть предел

Среда, 20 марта 2019, 08:48

Руководитель Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке президенту Российской Федерации после 13 лет работы.

Об этом он сообщил в Facebook.

"В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности", – написал Бердников.

"Подчеркиваю, что отставка была добровольной", – добавил он.

Бердников поблагодарил президента РФ за возможность руководить регионом "столь длительный период".

"Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил", – написал чиновник.

По словам Бердникова, для дальнейшего решения проблем "требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики".

Напомним:

  • 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке после почти 30 лет правления.
  • Владимир Путин руководит Россией едва ли не 19 лет: он был президентом РФ с 7 мая 2000 года по 7 мая 2008 года и с 7 мая 2012 года (в совокупности уже 15 лет), а в 1999-2000 годах и с 2008 по 2012 годы возглавлял правительство Российской Федерации.

Темы: Росcиякадры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Росcия
Россия ищет возможности, чтобы удержать плацдармы на левом берегу под Херсоном − Британская разведка
Выдворенные из Молдовы сотрудники посольства РФ вылетели из Кишинева
Самолеты на четверть миллиарда: Украина охотится на российские "Русланы" в Германии и Канаде
Последние новости
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
Все новости...
Реклама: