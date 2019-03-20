Глава Алтая попросил Путина об отставке: Всему есть разумный предел

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Среда, 20 марта 2019, 09:48

Руководитель Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке.

Об этом он сообщил в Facebook.

"В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу, мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности", – написал Бердников.

"Подчеркиваю, что отставка была добровольной", – добавил он.

Бердников поблагодарил президента РФ "за возможность руководить столь длительный период таким замечательным и красивым регионом".

"Но всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил", – написал чиновник.

"Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики", – добавил Бердников.

Он пожелал Алтаю процветания при новом руководстве.

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Темы: Росcия


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