На судилище в РФ украинцу Грибу вызвали скорую помощь

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Четверг, 21 марта 2019, 11:27

В российском Ростове-на-Дону начались дебаты по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, но судебное заседание прервали из-за плохого самочувствия юноши.

Об этом сообщает "Громадське".

По словам украинца, он чувствует себя плохо. Говорит, что надлежащей медицинской помощи ему не оказывают.

"Со времени прошлого заседания, когда я заболел, никто ничего не сделал, меня увозят сюда и говорят, что я здоров. Я прошу вас перенести заседание. Я не должен здесь сидеть и страдать с болезнями", - сказал Гриб.

Он отметил, что не способен участвовать в дебатах, жалуется на тошноту и боли.

"Сегодня утром вывели в отдельную комнату. Там ничего нет, закрыли просто. Это делается для того, чтобы посмотреть мои бумаги. Есть для того специальные люди. Это меня намеренно вывели, посмотрели. И у меня там ничего такого нет. Заявления, последнее слово", - добавил Гриб.

Политзаключенный также отметил, что он считает свое дело исключительно политическим.

"Я думаю, что это политика. И думаю, что когда это дело только начинали, никто не думал, что так получится", - сказал он

По данным издания, сейчас в Северо-Кавказском военном окружном суде объявлен перерыв.

Грибу вызвали скорую помощь.

В издании отметили, что российские прокуроры просят для юноши 6 лет заключения. Срок предлагают отчислять с 25 августа 2017 года.

Напомним:

  • Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
  • Гриб не признает обвинений и называет дело сфабрикованным.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
  • 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.

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Темы: Росcия суд политзаключенные


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