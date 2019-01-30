Отец Павла Гриба о сыне: он умрет, если срочно не сделать операцию

Отец украинского политзаключенного в РФ Павла Гриба заявил, что у сына есть симптомы болезни Альцгеймера.

Об этом сообщил его отец Игорь Гриб в комментарии "Настоящее Время".

"На анализах, сделанных российскими медиками, украинский профессор Василий Притула, который лечит Павла с детства, сделал медицинское заключение о прогрессе болезни Павла. У него появилась новая болезнь - начальная стадия цирроза печени. Когда он вчера был у невропатолога, то врач вообще сказал, что там могут быть симптомы болезни Альцгеймера. Жена сказала, что врач был в шоке из-за состояния его здоровья", - рассказал отец политзаключенного.

Игорь Гриб напомнил, что в 2017 году перед тем, как Павла похитили, он готовился к операции.

"Более чем полтора года он находится за решеткой, там где его били, издевались, где есть постоянное психологическое давление, где нечеловеческие условия пребывания и еще болезнь с детства. Я хочу напомнить, что он инвалид с детства. (Все это - УП) Соответственно и привело к такому состоянию здоровья, что он просто умрет, если сейчас срочно не сделать медицинскую операцию", - отметил мужчина.

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