Отец Павла Гриба о сыне: он умрет, если срочно не сделать операцию
Отец украинского политзаключенного в РФ Павла Гриба заявил, что у сына есть симптомы болезни Альцгеймера.
Об этом сообщил его отец Игорь Гриб в комментарии "Настоящее Время".
"На анализах, сделанных российскими медиками, украинский профессор Василий Притула, который лечит Павла с детства, сделал медицинское заключение о прогрессе болезни Павла. У него появилась новая болезнь - начальная стадия цирроза печени. Когда он вчера был у невропатолога, то врач вообще сказал, что там могут быть симптомы болезни Альцгеймера. Жена сказала, что врач был в шоке из-за состояния его здоровья", - рассказал отец политзаключенного.
Игорь Гриб напомнил, что в 2017 году перед тем, как Павла похитили, он готовился к операции.
"Более чем полтора года он находится за решеткой, там где его били, издевались, где есть постоянное психологическое давление, где нечеловеческие условия пребывания и еще болезнь с детства. Я хочу напомнить, что он инвалид с детства. (Все это - УП) Соответственно и привело к такому состоянию здоровья, что он просто умрет, если сейчас срочно не сделать медицинскую операцию", - отметил мужчина.
Напомним:
- 18 января суд в Ростове-на-Дону проигнорировал заявление политзаключенного Павла Гриба о плохом самочувствии и не перенес заседание, как просил украинец.
- Ранее отец Павла Игорь Гриб сообщил, что состояние здоровья политзаключенного ухудшается, о чем свидетельствуют результаты обследования, Павел практически потерял зрение.
- 12 декабря в России Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела политзаключенного Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья.
- Украинца Павла Гриба похитили россияне 24 августа 2017 года на территории Беларуси.
- По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.
- ГПУ прокуратура составила сообщение о подозрении российскому следователю, который физическим и психологическим давлением заставил украинца оклеветать себя. В декабре 2018 года Интерпол по запросу России объявил в розыск 20-летнего гражданина Украины Стефана Капиноса, который является фигурантом дела Гриба.