В зоне ООС поймали боевика луганской группировки "Призрак"

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Четверг, 21 марта 2019, 12:03

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с подразделениями Вооруженных сил задержали в районе проведения операции объединенных сил боевика оккупированных районов Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в 2014 году гражданин Украины прошел курс боевой и специальной подготовки в одном из тренировочных лагерей на территории российского города Белгород, который проводился инструкторами из числа представителей силовых структур РФ.

По данным спецслужбы, в течение июня 2014 - март 2018 года он принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии в составе различных незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

"В частности, находясь в террористической группировке боевиков "Призрак", а затем в различных подразделениях созданной российскими оккупационными войсками "Народной милиции ЛНР", боевик как артиллерист и наводчик артиллерийской батареи участвовал в обстрелах украинских войск в районе населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Комиссаровка, Белое, Дебальцево, Никишино, Бахмутки и других", - говорится в сообщении СБУ.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток.

В Службе безопасности утверждают, что боевик предоставляет следствию важные показания о преступлениях террористов против мирного населения и военнослужащих ВСУ, а также российского военного присутствия на востоке Украины.

Украинская правда

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Темы: СБУ ООС ЛНР


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