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В Киеве накрыли "крупнейшую в истории" нарколабораторию – СБУ

Четверг, 21 марта 2019, 13:44

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ заявляют, что пресекли деятельность крупнейшей за всю историю Украины нарколаборатории психотропов.

Об этом говорится в сообщении от 21 марта на сайте СБУ.

По данным оперативников, организаторы изготваливали и сбывали наркотики на территории Украины и за рубежом.

Во время проведения санкционированных обысков в частном доме на столичных "Осокорках" правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, более 10 килограммов психотропного вещества альфа PVP, 5 килограммов мефедрона, более 5 килограммов амфетамина.

 

В СБУ отмечают, что общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет более 20 миллионов гривен.

В то же время в сообщении столичной прокуратуры о ликвидации нарколаборатории указана иная сумма – около 7 млн ​​гривен.

На просьбу разъяснить расхождение в оценке пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сказала УП следующее:

"По ценам "черного" рынка стоимость изъятых веществ и прекурсоров при реализации оптом составляет около 7 млн ​​гривен. Розничная же цена указанных веществ на наркорынка достигает 20 млн гривен".

По данным правоохранителей, реализация наркотиков осуществлялась через веб-ресурс в скрытой сети интернет-соединений Darknet.

На данный момент задержаны трое участников наркогруппировки непосредственно во время совершения преступления. Все трое жители столицы в возрасте от 25 до 35 лет.

 

Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины и избрании меры пресечения.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевСБУпрокуратура
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