Зеленский рассказал, на какие уступки пошел бы в вопросе Крыма и Донбасса
Четверг, 21 марта 2019, 14:54
Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что считает приемлемыми компромиссы в вопросе возвращения оккупированных Крыма и Донбасса культурно-языковые особенности этих регионов.
Об этом он сказал изданию "НВ".
"Можно рассматривать культурно-языковые особенности этих регионов. А что касается всего остального - если бы они остались со свободной и независимой Украиной, то уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда-либо смогут иметь в РФ", - сказал Зеленский.
Напомним:
- Ранее кандидат в президенты и комик Владимир Зеленский заявил, что с Россией относительно Донбасса "придется договариваться".
- При этом он добавил, что для принятия решений по Донбассу не исключает проведения референдума.