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Зеленский рассказал, на какие уступки пошел бы в вопросе Крыма и Донбасса

Четверг, 21 марта 2019, 14:54
Зеленский рассказал, на какие уступки пошел бы в вопросе Крыма и Донбасса

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что считает приемлемыми компромиссы в вопросе возвращения оккупированных Крыма и Донбасса культурно-языковые особенности этих регионов.

Об этом он сказал изданию "НВ".

"Можно рассматривать культурно-языковые особенности этих регионов. А что касается всего остального - если бы они остались со свободной и независимой Украиной, то уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда-либо смогут иметь в РФ", - сказал Зеленский.

Напомним:

  • Ранее кандидат в президенты и комик Владимир Зеленский заявил, что с Россией относительно Донбасса "придется договариваться".
  • При этом он добавил, что для принятия решений по Донбассу не исключает проведения референдума.

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Темы: ЗеленскийКрымДонбасс
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