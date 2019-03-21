Зеленский рассказал, на какие уступки пошел бы в вопросе Крыма и Донбасса

Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что считает приемлемыми компромиссы в вопросе возвращения оккупированных Крыма и Донбасса культурно-языковые особенности этих регионов.

Об этом он сказал изданию "НВ".

"Можно рассматривать культурно-языковые особенности этих регионов. А что касается всего остального - если бы они остались со свободной и независимой Украиной, то уже получили бы на порядок больше прав и свобод, чем когда-либо смогут иметь в РФ", - сказал Зеленский.

Напомним: