Снайпер обстрелял позиции ООС у Широкино, есть погибший и раненый

Боевики пять раз открывали огонь по позициям ООС, один военнослужащий погиб и еще один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.



"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия - в районе населенного пункта Широкино, с крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - вблизи города Авдеевка", - говорится в сообщении.



Кроме того, боевики обстреляли позиции ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".



В частности, из минометов калибра 82 мм, БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе хутора Вольный, из 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-4 и из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Южное.



В штабе рассказали, что открывали огонь и заверили, что держат ситуацию под контролем.