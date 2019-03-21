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Снайпер обстрелял позиции ООС у Широкино, есть погибший и раненый

Четверг, 21 марта 2019, 17:37
Снайпер обстрелял позиции ООС у Широкино, есть погибший и раненый

Боевики пять раз открывали огонь по позициям ООС, один военнослужащий погиб и еще один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия - в районе населенного пункта Широкино, с крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - вблизи города Авдеевка", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреляли позиции ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В частности, из минометов калибра 82 мм, БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе хутора Вольный, из 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-4 и из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Южное.

В штабе рассказали, что открывали огонь и заверили, что держат ситуацию под контролем.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛОвойна
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