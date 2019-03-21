Павел Гриб выступил с последним словом: ФСБ - бандиты и убийцы

В российском Ростове-на-Дону украинский политзаключенный Павел Гриб выступил с последним словом.

Об этом сообщает "Громадське".



"Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", - сказал Гриб.



Он не признал обвинений, потому что они от Федеральной службы безопасности - "они бандиты и убийцы".



Гриб добавил, что "никто не имел оснований полагать", что посторонняя Беларусь является "на самом деле опасной".



"Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен - "по правде и совести". А в конце сказал "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!", - пишет издание.



Суд огласит решение в дело 22 марта в 11:00.

Напомним: