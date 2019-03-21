Павел Гриб выступил с последним словом: ФСБ - бандиты и убийцы
В российском Ростове-на-Дону украинский политзаключенный Павел Гриб выступил с последним словом.
Об этом сообщает "Громадське".
"Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", - сказал Гриб.
Он не признал обвинений, потому что они от Федеральной службы безопасности - "они бандиты и убийцы".
Гриб добавил, что "никто не имел оснований полагать", что посторонняя Беларусь является "на самом деле опасной".
"Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен - "по правде и совести". А в конце сказал "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!", - пишет издание.
Суд огласит решение в дело 22 марта в 11:00.
Напомним:
- Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
- Гриб не признает обвинений и называет дело сфабрикованным.
- Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
- 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua