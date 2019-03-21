Павел Гриб выступил с последним словом: ФСБ - бандиты и убийцы

2802 просмотра
Четверг, 21 марта 2019, 20:05

В российском Ростове-на-Дону украинский политзаключенный Павел Гриб выступил с последним словом.

Об этом сообщает "Громадське".

"Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", - сказал Гриб.

Он не признал обвинений, потому что они от Федеральной службы безопасности - "они бандиты и убийцы".

Гриб добавил, что "никто не имел оснований полагать", что посторонняя Беларусь является "на самом деле опасной".

"Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен - "по правде и совести". А в конце сказал "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!", - пишет издание.

Суд огласит решение в дело 22 марта в 11:00.

Напомним:

  • Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
  • Гриб не признает обвинений и называет дело сфабрикованным.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
  • 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: политзаключенные Росcия


powered by lun.ua
По теме
На суде в РФ украинцу Грибу вызвали скорую помощь. Прокуроры просят для него 6 лет тюрьмы 21 марта 2019, 11:27
Война омбудсменов и права человека 18 марта 2019, 11:00
Приезд украинского врача не повлиял на условия содержания Гриба - отец 17 марта 2019, 17:09
Все новости
Главные новости
Павел Гриб выступил с последним словом: ФСБ - бандиты и убийцы
РФ и Венгрия договорились о поставках газа в случае остановки транзита через Украину
Гривня на межбанке укрепляется после долгого падения
Снайпер обстрелял позиции ООС у Широкино, есть погибший и раненый
Все новости
здоровье

12 простых шагов к здоровому питанию

социум

Как появился первый приют для женщин в Киевской области

семья

Как говорить с детьми о сложных вещах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів