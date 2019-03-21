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Павел Гриб выступил с последним словом: ФСБ - бандиты и убийцы

Четверг, 21 марта 2019, 19:05
Павел Гриб выступил с последним словом: ФСБ - бандиты и убийцы

В российском Ростове-на-Дону украинский политзаключенный Павел Гриб выступил с последним словом.

Об этом сообщает "Громадське".

"Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", - сказал Гриб.

Он не признал обвинений, потому что они от Федеральной службы безопасности - "они бандиты и убийцы".

Гриб добавил, что "никто не имел оснований полагать", что посторонняя Беларусь является "на самом деле опасной".

"Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен - "по правде и совести". А в конце сказал "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!", - пишет издание.

Суд огласит решение в дело 22 марта в 11:00.

Напомним:

  • Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту". По версии обвинения, Павел Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи создать и подорвать взрывчатку.
  • Гриб не признает обвинений и называет дело сфабрикованным.
  • Европейский суд по правам человека в декабре 2018 года обязал Россию предоставить медицинские документы о состоянии здоровья украинца Павла Гриба.
  • 30 января 2019 года его отец заявил о критическом состоянии Павла.

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Темы: политзаключенныеРосcия
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