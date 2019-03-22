США ввели санкции против китайских компаний за помощь КНДР
Пятница, 22 марта 2019, 03:35
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух китайских судоходных компаний, которые помогли Северной Корее обойти международные санкции, наложенные за их программу ядерного оружия.
Об этом пишет Reuters.
Минфин США внес в санкционные списки фирмы Dalian Haibo International Freight Co Ltd и Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd, обе находятся в Китае. В список попали 67 судов, которые занимались незаконными перевозками очищенной нефти северокорейскими танкерами или подозреваются в экспорте северокорейского угля.
Санкции запрещают компаниям из США с сотрудничать с этими фирмами и замораживают любые активы, которые они имеют в Соединенных Штатах.
Напомним:
- В сентябре прошлого года США ввели новые санкции против двух компаний из Китая и России за поддержку ядерных и ракетных программ Северной Кореи.
- Перед тем США ввели санкции против двух российских юридических лиц и шести судов судоходных компаний, которые передавали нефть Северной Корее.
- ООН, включая Россию и Китай, одобрили введение санкций в отношении КНДР, запрещающие экспорт угля и других ископаемых и импорт нефти.
- Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года в связи с развитием ракетной и ядерной программ.