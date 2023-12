США ввели санкции против китайских компаний за помощь КНДР

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух китайских судоходных компаний, которые помогли Северной Корее обойти международные санкции, наложенные за их программу ядерного оружия.

Об этом пишет Reuters.

Минфин США внес в санкционные списки фирмы Dalian Haibo International Freight Co Ltd и Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd, обе находятся в Китае. В список попали 67 судов, которые занимались незаконными перевозками очищенной нефти северокорейскими танкерами или подозреваются в экспорте северокорейского угля.

Санкции запрещают компаниям из США с сотрудничать с этими фирмами и замораживают любые активы, которые они имеют в Соединенных Штатах.

Напомним: