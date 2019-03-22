Война на востоке 7 обстрелов погиб боец ​​ООС, оккупанты получили ответ

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Пятница, 22 марта 2019, 07:57

За прошедшие сутки противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС

Российско-оккупационные войска потратили 40 мин калибров 120 и 82 мм. Также боевики обстреливали украинские позиции из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия - в районе населенных пунктов Широкино и Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов украинских позиций.

Из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия террористы стреляли в районе населенного пункта Хутор Вольный.

Также минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатомете и стрелковое оружие враг применил вблизи поселка Золотое-4.

Из автоматических станковых гранатометов оккупанты стреляли возле населенного пункта Южное, из минометов 120-го и 82-го калибров - в районе села Крымское, из стрелкового оружия - вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Как сообщается, на все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом трех и ранив шестерых оккупантов.

Также огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.

По состоянию на 7:00 22 марта противник обстрелял опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Золотое-1 из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский защитник получил ранения. Подразделение, которое было обстреляно, ответило адекватным огнем. Потери оккупантов уточняются.

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Темы: ООС боевые действия


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