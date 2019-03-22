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С 14 апреля украинцы смогут ездить без виз в Таиланд – МИД

Пятница, 22 марта 2019, 07:58

С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз на срок до 30 дней.

Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометричний), уточняет Департамент консульской службы МИД Украины

Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Департамент напоминает путешественникам о необходимости застраховаться и соблюдать законодательство другой страны во время пребывания на ее территории.

Напомним, о введении безвиза с Таиландом сообщалось еще в ноябре 2018 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Таиландвизы
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