Facebook хранил сотни миллионов паролей в открытом виде

Социальная сеть Facebook из-за ошибки хранила сотни миллионов паролей от аккаунтов своих пользователей в plain text, то есть незашифрованными.

21 марта компания подтвердила, что обнаружила это в январе и уже устранила проблему.

Первым о проблеме сообщил Брайан Кребс, журналист, специализирующийся на сфере компьютерной безопасности, пишет AIN.ua

Фактически, пароли хранились незашифрованными, в открытом виде и были доступны для просмотра сотрудникам Facebook (до 20 000 человек).

"Пароли никогда не были видны кому-то за пределами компании и мы не нашли свидетельства, что кто-то внутри получал к ним несанкционированный доcтуп", – сообщили в соцсети.

В компании заверили, что уведомят о проблеме сотни миллионов пользователей Facebook Lite, десятки миллионов пользователей Facebook и десятки тысяч пользователей Instagram.

По данным Кребса, в результате ошибки могли оказаться видимыми от 200 до 600 млн паролей от сервисов соцсети.

Ссылаясь на собственные источники, он утверждает, что примерно 2000 инженеров и разработчиков сети успели выполнить примерно 9 млн внутренних запросов на данные, которые включали в себя пароли в plain text.

По данным источника Motherboard, это могло быть вызвано неумышленной технической ошибкой.

Ранее стало известно, что Facebook заключала партнерства с более чем 150 крупными компаниями, которым давала доступ к скрытой информации своей аудитории.

Например, компания разрешила поисковику Bing видеть имена всех друзей пользователей без их согласия; Netflix и Spotify – читать личные переписки; Sony, Amazon и Microsoft – получать контактные данные пользователей.