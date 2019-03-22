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На антикампанию против Гриценко в Facebook потратили сотни тысяч долларов

Пятница, 22 марта 2019, 09:25

Размещение в социальных сетях рекламных публикаций, направленных на дискредитацию лидера "Гражданской позиции", кандидата в президенты Анатолия Гриценко обошлось заказчикам в сотни тысяч долларов.

Соответствующие скриншоты заказных публикаций с ценами Гриценко опубликовал в Facebook.

"Facebook раскрыл информацию о грязной кампанию против меня, на сотни тысяч долларов. Лишь в Facebook и это лишь малая часть", - заявил он.

"Если сложить все и везде - YouTube, Viber, центральные и региональные каналы, центральные и региональные газеты, листовки и плакаты в метро, ​​рекламу в супермаркетах - это десятки миллионов. Как же они меня боятся?! ", - добавил Гриценко.

 
 
 

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  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 21 апреля.

Украинская правда
Темы: Гриценковыборы президента 2019
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