На антикампанию против Гриценко в Facebook потратили сотни тысяч долларов

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Пятница, 22 марта 2019, 10:25

Размещение в социальных сетях рекламных публикаций, направленных на дискредитацию лидера "Гражданской позиции", кандидата в президенты Анатолия Гриценко обошлось заказчикам в сотни тысяч долларов.

Соответствующие скриншоты заказных публикаций с ценами Гриценко опубликовал в Facebook.

"Facebook раскрыл информацию о грязной кампанию против меня, на сотни тысяч долларов. Лишь в Facebook и это лишь малая часть", - заявил он.

"Если сложить все и везде - YouTube, Viber, центральные и региональные каналы, центральные и региональные газеты, листовки и плакаты в метро, ​​рекламу в супермаркетах - это десятки миллионов. Как же они меня боятся?! ", - добавил Гриценко.

 
 
 

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Украинская правда

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Темы: Гриценко выборы президента 2019


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