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Порошенко активизировался на ТВ: платит за рекламу по 5 млн в сутки

Пятница, 22 марта 2019, 11:51

Президент Петр Порошенко увеличил присутствие на телевидении с начала предвыборной агитации и за два месяца 2019 года потратил на рекламу 55 млн гривен.

Об этом 22 сообщает общественное движение ЧЕСНО.

В движении отмечают, что объемы телерекламы Порошенко постоянно растут. В частности, в прошлом году на украинских телеканалах вышли в эфир 4,3 тысячи роликов с рекламой Порошенко, а с 31 декабря 2018 - еще около 3,3 тысячи.

Кроме того, примерно 230 млн грн Порошенко потратил на телерекламу 2018 и в течение первых двух месяцев 2019 года, что в 2,5 раза больше, чем стоила вся кампания Порошенко 2014 года.

В соответствии с расценками телеканалов, за первый квартал 2018-го на рекламу в Порошенко должны потратить не менее 29 млн гривен.

 

"Больше всего у Порошенко заплатили ТРК "Украина" Рината Ахметова. Там за секунду рекламы в прайм-тайме в будни правят в 5658 гривен. То есть ролик продолжительностью 30 секунд стоит почти 170 тысяч, а минутный - до 400 тысяч гривен с учетом налогов", - сообщают в ЧЕСНО.

За 2018 год в ТРК "Украина" должны были получить от Порошенко около 87 млн гривен за более 400 роликов, а 2019-го - еще почти 17 млн за более чем 100 рекламных роликов.

Отмечается, что с мая-июня 2018 года активность Порошенко на телеканалах снизилась и увеличиться в середине лета. Новая волна рекламы от президента началась в ноябре и продолжается до сих пор.

 

По результатам мониторинга, до начала избирательной кампании реклама Порошенко стоила примерно 175 млн гривен, а с начала 2019 до 1 марта на его телерекламу потратили более 54 миллионов гривен.

Сейчас общая стоимость телерекламы Порошенко от начала 2018 года доходит до 240 млн гривен.

Активно трансляции рекламы начинается в феврале, а пик зафиксировали в начале марта.

"С марта показы 242 роликов на центральном телевидении должны стоить Порошенко примерно 5,6 миллиона гривен", - отмечают в ЧЕСНО, ссылаясь на результаты мониторинга и официальные расценки телеканалов.

 

Также отмечается, что скорее всего, как и на прошлых выборах, Порошенко самостоятельно профинансировал свою кампанию.

В 2014 году на выборы Порошенко официально потратил 96,5 миллиона гривен.

Кроме того, в движении считают, что под видом социальной рекламы, Порошенко агитировал за себя.

 

Общественное движение сообщило, что подготовило материал при поддержке Международного фонда "Возрождение" в рамках проекта "Мониторинг и верификация расходов партий на политическую рекламу на телевидении".

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Напомним:

  • За два месяца предвыборной кампании Юлия Тимошенко больше всех кандидатов в президенты потратила на телерекламу - 79 млн гривен, Порошенко - на втором месте.
  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.

Темы: Порошенковиборывыборы президента 2019рекламателевидение
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