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В Украине стало меньше тех, кто черпает новости c ТВ или пересказов родственников

Пятница, 22 марта 2019, 11:52

За последний год количество украинцев, которые чаще всего получают информацию про Украину и мир из общенациональных телеканалов, уменьшилось на 12%, однако центральные украинские каналы до сих пор является топ-источником для абсолютного большинства населения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии по заказу "Детектор медиа".

Сейчас каналы являются основным источником новостей для 74% населения.

Также с 18% до 11% снизилась доля тех, кто узнавал новости от родственников или друзей.

Есть тенденция к снижению пользования печатными СМИ. 

"Вместе с этим, в случае интернет-ресурсов изменений практически не было: если в феврале 2018 года 27% говорили об украинских интернет-сайтах, то сейчас – 27,5%, в случае социальных сетей, как в прошлом году, так и сейчас 23,5% получают информацию из этого источника", - пишут социологи. 

 

4% респондентов отметили, что они получают информацию о ситуации в Украине и мире из российских телеканалов (в феврале 2018 года таких было 5%).

Основным техническим способом доступа к российским телеканалам для 40% пользователей является спутник, еще 20% смотрят трансляции в интернете, 17% – с помощью аналоговой антенны и 13% – с помощью кабельного телевидения.

Если говорить о доверии к источникам информации, то 40% доверяют центральным украинским телеканалам, 14% – украинским интернет-СМИ, 12% – социальным сетям. 

 

"Подобная структура наблюдается в случае доверия к информации относительно противостояния на Донбассе. Впрочем, если в феврале 2018 года 57% доверяли центральному телевидению о войне на Востоке Украины, то сейчас – только 39%. Также есть тенденция к снижению доли тех, кто доверяет информации из украинских интернет-сайтов и социальных сетей", - отмечают социологи.

Опрос проходил с 9 по 20 февраля 2019 года на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, среди 2042 респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25% или 75%, 2% для показателей, близких к 12% или 88%, 1,4% для показателей, близких к 5% или 95% и 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.

Украинская правда

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Темы: СМИмедиаопрос
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