Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Водяного, есть погибший и раненый
Боевики шесть раз открывали огонь по позициям ООС, один военнослужащий погиб и еще один ранен.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.
В штабе зафиксировали обстрелы снайперов и использование запрещенного Минского договоренностями вооружения.
"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи Водяного; из снайперского оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка", - говорится в сообщении.
Кроме того, боевики обстреляли позиции ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности
дважды из 120 мм и 82 мм минометов и из автоматических станковых гранатометов вблизи Новоалександровки; из минометов калибра 120 мм в районе Новозвановки и из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Золотое-1.
В штабе рассказали, что открывали огонь и заверили, что держат ситуацию под контролем.
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