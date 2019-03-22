Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Водяного, есть погибший и раненый

Боевики шесть раз открывали огонь по позициям ООС, один военнослужащий погиб и еще один ранен.



Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.



В штабе зафиксировали обстрелы снайперов и использование запрещенного Минского договоренностями вооружения.



"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи Водяного; из снайперского оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка", - говорится в сообщении.



Кроме того, боевики обстреляли позиции ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности

дважды из 120 мм и 82 мм минометов и из автоматических станковых гранатометов вблизи Новоалександровки; из минометов калибра 120 мм в районе Новозвановки и из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Золотое-1.



В штабе рассказали, что открывали огонь и заверили, что держат ситуацию под контролем.