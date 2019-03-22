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Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Водяного, есть погибший и раненый

Пятница, 22 марта 2019, 17:44
Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Водяного, есть погибший и раненый

Боевики шесть раз открывали огонь по позициям ООС, один военнослужащий погиб и еще один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе зафиксировали обстрелы снайперов и использование запрещенного Минского договоренностями вооружения.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи Водяного; из снайперского оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики обстреляли позиции ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности
дважды из 120 мм и 82 мм минометов и из автоматических станковых гранатометов вблизи Новоалександровки; из минометов калибра 120 мм в районе Новозвановки и из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Золотое-1.

В штабе рассказали, что открывали огонь и заверили, что держат ситуацию под контролем.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛОвойна
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