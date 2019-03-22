Полиция: Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова
381 просмотр
Пятница, 22 марта 2019, 21:35
В Национальной полиции рассказали, что установили хакеров, которые присылали ложные письма от имени министра внутренних дел Арсена Авакова с "правилами" поведения на выборах.
Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.
"Киберполиция установила, что почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем была создана 21 марта 2019 года на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, письма направлялись с указаниями относительно действий полицейских во время охраны избирательных участков в день выборов.
Напомним:
- Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua