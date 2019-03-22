Полиция: Хакеры рассылали фейковые письма от имени Авакова

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Пятница, 22 марта 2019, 21:35

В Национальной полиции рассказали, что установили хакеров, которые присылали ложные письма от имени министра внутренних дел Арсена Авакова с "правилами" поведения на выборах.

Об этом сообщает Нацполиция в Facebook.

"Киберполиция установила, что почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем была создана 21 марта 2019 года на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, письма направлялись с указаниями относительно действий полицейских во время охраны избирательных участков в день выборов.

Напомним:

  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.

Украинская правда

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Темы: Аваков хакеры полиция выборы президента 2019 Росcия


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