Порошенко ответил, признал ли бы он победу своего оппонента на выборах

Президент Петр Порошенко заявил, что признает "победу украинского народа".



Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина".



"Я готов признать победу украинского народа, потому что честные выборы - это победа украинского народа, кто бы ни победил", - сказал он.



В то же время Порошенко подчеркнул, что уверен в своей победе и добавил, что самое главное, чтобы выборы были честными и свободными.



Он добавил, что в случае попыток подкупа избирателей, правоохранительные органы должны на них жестко реагировать, независимо от того, к какой политической силе принадлежат правонарушители.

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Напомним: