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Порошенко ответил, признал ли бы он победу своего оппонента на выборах

Пятница, 22 марта 2019, 21:02
Порошенко ответил, признал ли бы он победу своего оппонента на выборах
Пресс-служба АП

Президент Петр Порошенко заявил, что признает "победу украинского народа".

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина".

"Я готов признать победу украинского народа, потому что честные выборы - это победа украинского народа, кто бы ни победил", - сказал он.

В то же время Порошенко подчеркнул, что уверен в своей победе и добавил, что самое главное, чтобы выборы были честными и свободными.

Он добавил, что в случае попыток подкупа избирателей, правоохранительные органы должны на них жестко реагировать, независимо от того, к какой политической силе принадлежат правонарушители.

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Напомним:

  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.

Темы: Порошенковыборы президента 2019
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