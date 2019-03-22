Порошенко ответил, признал ли бы он победу своего оппонента на выборах
Пятница, 22 марта 2019, 21:02
Президент Петр Порошенко заявил, что признает "победу украинского народа".
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина".
"Я готов признать победу украинского народа, потому что честные выборы - это победа украинского народа, кто бы ни победил", - сказал он.
В то же время Порошенко подчеркнул, что уверен в своей победе и добавил, что самое главное, чтобы выборы были честными и свободными.
Он добавил, что в случае попыток подкупа избирателей, правоохранительные органы должны на них жестко реагировать, независимо от того, к какой политической силе принадлежат правонарушители.
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Напомним:
- Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.