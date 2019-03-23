В ЦИК рассказали, сколько избирателей уже временно изменили место голосования

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Суббота, 23 марта 2019, 04:40

По состоянию на 22 марта место голосования временно изменили 181 602 граждан. Из них 44 997 и 21 787 человек - жители Донецкой и Луганской областей соответственно.

Об этом в Facebook сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Она отметила, что временно изменить место голосования можно до 25 марта включительно.

"Отделы реестра избирателей будут работать и на выходных, чтобы каждый желающий успел воспользоваться своим законным правом", - написала Слипачук.

Председатель ЦИК напомнила, что заявление избирателя подается в орган ведения Госреестра избирателей лично.

Напомним:

  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.

Украинская правда

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Темы: ЦИК виборы выборы президента 2019


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