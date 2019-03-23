В ЦИК рассказали, сколько избирателей уже временно изменили место голосования
Суббота, 23 марта 2019, 03:40
По состоянию на 22 марта место голосования временно изменили 181 602 граждан. Из них 44 997 и 21 787 человек - жители Донецкой и Луганской областей соответственно.
Об этом в Facebook сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.
Она отметила, что временно изменить место голосования можно до 25 марта включительно.
"Отделы реестра избирателей будут работать и на выходных, чтобы каждый желающий успел воспользоваться своим законным правом", - написала Слипачук.
Председатель ЦИК напомнила, что заявление избирателя подается в орган ведения Госреестра избирателей лично.
Напомним:
- Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.
Украинская правда