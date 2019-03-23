ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший

За прошедшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции ОС, 5 раз применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 1 - получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 23 марта.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли украинские позиции: из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - возле села Водяное; из снайперского оружия - в районе населенного пункта Новомихайловка.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты провели четыре обстрела: дважды из минометов калибра 120 мм, а также из минометов 82-го калибра - возле села Новоалександровка.

Из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Новозвановка; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-1", - подчеркнули в штабе.

По данным разведки, 22 марта ответным огнем трое боевиков ликвидированы и пятеро ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.