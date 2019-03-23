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В Харькове обнаружили квартиры с "сотнями прописанных", полиция проверяет

Суббота, 23 марта 2019, 15:26

В Харькове представители кандидата в президенты Юлии Тимошенко обнаружили квартиры, в которых прописано до нескольких сотен человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украна" со ссылкой на данные Харьковской областной организации "ВО" Батькивщина".

Согласно сообщению, более 200 человек, зарегистрированных в Харькове на вул.Луи Пастера 320 кв. 90, обнаружили в списках избирателей в избирательном округе №172, на избирательном участке №631572.

В целом выявлено три квартиры, где прописано много людей, все - в одном районе города, заявили в "Батькивщине".

В связи с этим представители Тимошенко "намерены проверить списки избирателей на всех участках Харьковской области", отметили в партии.

В свою очередь в отделе коммуникации полиции Харьковской области заявили, что сообщение о большом количестве зарегистрированных людей в квартирах Харькова поступило 22 марта от жителя города.

"Он рассказал, что в квартире на улице Луи Пастера и Шариковой зарегистрировано много людей. Информация внесена в журнал единого учета Индустриального отдела полиции. По данному факту работники полиции проводят проверку", - сообщили правоохранители.

Напомним,

  • Ранее в "Батькивщине" заявили, что несколько квартир, где прописаны по несколько сотен избирателей, обнаружили в Киеве, в частности в избирательном округе №220 выявили 380 человек, зарегистрированных по адресу г. Киев, ул. Бондарская, 3, кв.104 и на пр.Правды, 88Б, кв.101, где было зарегистрировано 287 избирателей.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ХарьковБатькивщинаполиция
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