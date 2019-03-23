Боевики прицельно стреляли возле Золотого - штаб
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Суббота, 23 марта 2019, 19:21
В субботу боевики незаконных вооруженных формирований осуществили один прицельный обстрел позиций украинских военных возле н.п. Золотое-4.
Об этом 23 марта сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
Обстрел был осуществлен из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Подразделение ООС адекватным ответом вынудило противника прекратить обстрел", - сообщили в штабе.
Украинская правда
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