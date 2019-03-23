Во всех храмах ПЦУ будут молиться о "справедливых выборах"
Во всех храмах Украинской Православной Церкви до завершения избирательного процесса будут возносить молитвенные просьбы о справедливых выборах главы государства, за мир и единство в Украине.
Как сообщили в пресс-службе Киевской Митрополии ПЦУ, соответствующее благословение дал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Молитву будут произносить на литургиях после заамвонной молитвы или во время молебна "в связи с особой ответственностью, которая во время выборов президента Украины возлагается на наш народ, учитывая необходимость защитить государственность Украины, единство, общественный мир перед лицом внешней агрессии и внутренних противостояний".
Кроме того 24 и 31 марта в храмах ПЦУ после богослужения будут зачитывать Обращение Священного Синода ПЦУ по поводу выборов президента Украины, в котором избирателей призовут "помолившись, прийти на избирательные участки и сделать ответственный, осознанный выбор".
"Оценивайте кандидатов не по обещаниям, а по плодам их дел, способностью справиться с поставленными перед главой государства задачами", - призывают в Синоде.
"... Обман или подкуп избирателей, предоставление им заведомо невыполнимых обещаний, фальсификация итогов голосования является проявлением лжи, которая является нарушением заповедей Божиих. Поэтому мы призываем кандидатов в президенты и всех участников избирательного процесса помнить об ответственности", - отмечается в обращении Синода ПЦУ.
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Напомним,
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.
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