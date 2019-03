У берегов Норвегии эвакуируют круизный лайнер с 1300 пассажирами

У круизного лайнера "Viking Sky", находившегося в открытом море у берегов Норвегии, отказали двигатели. В момент аварии на борту судна находилось около 1300 человек.

Об этом пишет DW.

Как сообщила в Twitter норвежская спасательная служба, в эвакуации пассажиров лайнера принимают участие несколько спасательных судов и пять вертолетов, каждый из которых способен принять на борт от 15 до 20 пассажиров. При этом использование спасательных кораблей сильно затрудняется штормовой погодой, не позволяющей другим судам приблизиться к лайнеру.

У круизного лайнера "Viking Sky", находившегося в открытом море у берегов Норвегии, отказали двигатели. В момент аварии на борту судна находилось около 1300 человек.

#Update: Just in - There are now over 900 people aboard the ship! Emergency service in #Normway says, they can only take 10 to 15 people per flight each on the #VikingSky Cruise Ship, pic.twitter.com/w4xks8QejD — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) 23 березня 2019 р.

Как видно на опубликованных в twitter видео, корабль "Viking Sky", борющийся с бушующими волнами, опасно накренился. Норвежская медиакомпания NRK сообщила, что команда бросила якорь, чтобы зафиксировать местоположение лайнера и избежать его дрейфа к находящемуся неподалеку опасному участку акватории Hustadvika у западной границы Норвегии, усеянному мелкими скалами и островками.

#Breaking: Some shocking video footage of the #VikingSky Cruise ship in #Norway, shows that the ship was tilting side ways and that equipment and furniture was been smashing into glass and people. Video Credit: @alexus309 Video footage was from earlier. pic.twitter.com/p2iJxQMTsZ — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) 23 березня 2019 р.

#Update: OMG this video footage is just scary and insane! I can't imagine what was going through those peoples minds, at the #VikingSky Cruise ship in #Norway, Video Credit: @alexus309 Video footage was from 3 and a half hours ago. pic.twitter.com/qhK86tuKHR — Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) 23 березня 2019 р.

Как сообщает в twitter журналист Сотири Димипиноудис, экипажу корабля удалось запустить 3 двигателя из 4 и судно направляется в порт Норвегии.