Супрун рассказала о переходе медучреждений на электронные документы

Украинские медицинские учреждения будут переходить на электронные документы с 1 апреля.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью Радио Свобода.

По ее словам, уже с 1 апреля лекарства по программе "Доступные лекарства" можно будет получить только по электронному рецепту.

"С 1 апреля рецепты будут электронные, когда идете к своему семейному врачу и они выписывают рецепт на доступные лекарства на государственную программу, где оплачиваются лекарства для людей, больных сосудисто-сердечными заболеваниями, сахарным диабетом второго типа и бронхиальной астмой. Пациент уже не будет иметь бумажки, а это будет идти через электронную систему", - говорит Супрун.

А к концу 2019 также электронные больничные полностью заменят бумажные. По словам Супрун, это позволит остановить большое количество коррупционных схем в этой сфере.

"Больничные будем получать от своих семейных врачей. Врач будет отвечать за его или ее электронную подпись на этом больничном. Если придут в больницу или домой, а этого человека нет на месте, то отвечать будет не только этот человек, но и врач, который выдал. И когда будет профессиональное лицензирование врачей, будет способ, чтобы наказать также и врача, можно даже отобрать лицензию", - рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Кроме того, добавила Супрун, уже сейчас в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта. Вместо того, чтобы записывать информацию о визитах пациентов на бумаге, врачи будут заносить ее в систему eHealth.

Работать с электронной медкартой начнут семейные врачи, терапевты и педиатры тех заведений, которые подключены к электронной системе здравоохранения и имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины, сообщают в Минздраве.

На вопрос, обеспечит ли электронная система тайну персональных данных пациента, Ульяна Супрун ответила: "Система eHealth имеет все те охранные и обеспечивающие безопасность программы, чтобы никто не мог зайти в эту систему. Эти данные не принадлежат государству и не принадлежат Национальной службе здоровья, а принадлежат пациенту. И только пациент может предоставить доступ к своим персональным данным и к своей медицинской карточке".

Как отметила Супрун, 26 млн украинцев подписали декларации со своими семейными врачами.