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В порт Одессы зашел минный тральщик НАТО

Воскресенье, 24 марта 2019, 05:37
В порт Одессы зашел минный тральщик НАТО

Корабль французских ВМС M653 "Capricorne" вошел в морской торговый порт Одессы для участия в учениях с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Минный тральщик класса Eridan (фр. Chasseur) M653 Capricorne ВМС Франции, страны-члена НАТО, с целью учения с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX и поддержки двустороннего французско-украинского сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море, зашел в Одесский морской торговый порт 23 марта 2019", - сказано в сообщении.

Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Полное водоизмещение 625 тонн. Длина 52 метра, ширина 9, осадка 3,8 метра. Максимальная скорость на дизельном двигателе - 18 узлов, при патрулировании на электромоторах - 7 узлов. Экипаж состоит из 49 человек (5 офицеров).

Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение - 20 мм пушка Giat 20F2 и три пулемета. На борту также радиолокационная станция и гидроакустическая система.

Корабль прошел черноморскими проливами и вошел в Черное море 21 марта. Это уже второй визит корабля НАТО нечерноморских стран в город в этом году. Первым 25 февраля заходил американский ракетный эсминец USS Donald Cook.

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Темы: Вооруженные силыфлотНАТООдессаЧерное море
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