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Полиция объявила о подозрении двум боевикам "самообороны Крыма"

Воскресенье, 24 марта 2019, 06:08

Двум мужчинам, которые принимали участие в осаде украинских военных объектов во время аннексии Крыма в 2014 году объявлено о подозрении.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Сотрудники следственного отдела полиции Крыма осуществляют расследование всех фактов противоправных действий, совершенных на территории полуострова участниками незаконных вооруженных формирований.

В ходе следствия правоохранители получили достаточно доказательств причастности 49-летнего мужчины к участию в преступной группировке "Самооборона Крыма".

Полицейские установили, что в феврале 2014 он принимал активное участие в захвате здания ВР АР Крым, а затем - совершал действия, направленные на изменение границ территории Украины. Кроме того, он участвовал в осаде воинской части А-2398 полуострова и ее захвате.

 

Второй боевик, как отмечается, также участник так называемой "самообороны Крыма", кроме совершения действий, направленных на изменение границ территории Украины, участвовал в осаде Штаба ВМС Украины в Севастополе в течении марта 2014 года. В том же городе боевик участвовал в захвате военной части А-1668.

 

В полиции подчеркивают, что следствием получено достаточно доказательств причастности мужчин к совершению указанных преступлений. Поэтому боевикам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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