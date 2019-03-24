ООС: Оккупанты провели 3 обстрела и потеряли 5 боевиков

За прошедшие сутки противник трижды нарушил режим прекращения огня и понес потери.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты открывали огонь дважды: из стрелкового оружия в районе населенного пункта Степное и из крупнокалиберных пулеметов вблизи села Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел украинских позиций из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4.

Потерь среди украинских защитников нет.

Объединенные силы открывали огонь в ответ на обстрелы противника, уничтожив при этом пятерых и ранив одного оккупанта.

По состоянию на 7:00 24 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.