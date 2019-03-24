В Киеве и Одессе под дипучреждениями РФ требовали освободить Гриба и других политзаключенных
В Киеве у здания посольства РФ состоялся митинг с требованием освободить Павла Гриба и других украинцев, которые содержатся в тюрьмах РФ по политическим мотивам или удерживаются группировками "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.
Как сообщает "Радио Свобода", к участникам акции из диппредставительства никто не вышел.
Участники акции также призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Россию.
Акция с требованием освободить политзаключенных прошла и в Одессе и собрала около десятка митингующих.
В Одесі активісти ФРІ вийшли в підтримку українськиз політв'язнів, зокрема Павла Гриба. 22 березня російський суд приговорив його до 6 років позбавлення волі за нібито підготовку теракту. Подібні акції також пройшли сьогодні у Києві, Харкові та Львові. pic.twitter.com/6m5QtNMJJy— Michael Shtekel (@mishajedi) 24 березня 2019 р.
Организатором акций выступила общественная организация "Фонд региональных инициатив", ее представители анонсировали аналогичные акции во Львове и Харькове.
Напомним,
- 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, он объявил голодовку.
- Перед приговором Гриб выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".