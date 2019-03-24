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В Киеве и Одессе под дипучреждениями РФ требовали освободить Гриба и других политзаключенных

Воскресенье, 24 марта 2019, 15:29

В Киеве у здания посольства РФ состоялся митинг с требованием освободить Павла Гриба и других украинцев, которые содержатся в тюрьмах РФ по политическим мотивам или удерживаются группировками "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

Как сообщает "Радио Свобода", к участникам акции из диппредставительства никто не вышел.

Участники акции также призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Россию.
 

 
фото - "Радио Свобода"

Акция с требованием освободить политзаключенных прошла и в Одессе и собрала около десятка митингующих.

Организатором акций выступила общественная организация "Фонд региональных инициатив", ее представители анонсировали аналогичные акции во Львове и Харькове.

Напомним,

  • 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, он объявил голодовку.
  • Перед приговором Гриб выступил с последним словом в суде, не признал обвинений и назвал представителей ФСБ "бандитами и убийцами".

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Темы: политзаключенныеРосcияДонбассакции
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