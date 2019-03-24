В Киеве и Одессе под дипучреждениями РФ требовали освободить Гриба и других политзаключенных

В Киеве у здания посольства РФ состоялся митинг с требованием освободить Павла Гриба и других украинцев, которые содержатся в тюрьмах РФ по политическим мотивам или удерживаются группировками "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

Как сообщает "Радио Свобода", к участникам акции из диппредставительства никто не вышел.

Участники акции также призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Россию.



фото - "Радио Свобода"

Акция с требованием освободить политзаключенных прошла и в Одессе и собрала около десятка митингующих.

В Одесі активісти ФРІ вийшли в підтримку українськиз політв'язнів, зокрема Павла Гриба. 22 березня російський суд приговорив його до 6 років позбавлення волі за нібито підготовку теракту. Подібні акції також пройшли сьогодні у Києві, Харкові та Львові. pic.twitter.com/6m5QtNMJJy — Michael Shtekel (@mishajedi) 24 березня 2019 р.

Организатором акций выступила общественная организация "Фонд региональных инициатив", ее представители анонсировали аналогичные акции во Львове и Харькове.