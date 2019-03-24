В воскресенье оккупанты дважды стреляли на Луганщине - ООС

По состоянию на 18:00 воскресенья зафиксировано два случая обстрелов позиций Объединенных сил.

Как сообщили 24 марта в пресс-центре штаба ООС, оба обстрелы боевики осуществили в Луганской области.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи н.п. Золотое-4 применили миномет калибра 82 мм, в районе н.п.Новолуганское - миномет 82-го калибра и стрелковое оружие", - сообщили в штабе.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери противника уточняются", - отметили в пресс-центре ООС.