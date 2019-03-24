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В воскресенье оккупанты дважды стреляли на Луганщине - ООС

Воскресенье, 24 марта 2019, 17:29

По состоянию на 18:00 воскресенья зафиксировано два случая обстрелов позиций Объединенных сил.

Как сообщили 24 марта в пресс-центре штаба ООС, оба обстрелы боевики осуществили в Луганской области.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи н.п. Золотое-4 применили миномет калибра 82 мм, в районе н.п.Новолуганское -  миномет 82-го калибра и стрелковое оружие", - сообщили в штабе.

"Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, потери противника уточняются", - отметили в пресс-центре ООС.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОМинские соглашенияДонбассООС
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