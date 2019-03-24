У Порошенко заявили о "признаках политического мошенничества" у Тимошенко
Кандидат в президенты Юлия Тимошенко и олигарх Игорь Коломойский ведут согласованную совместную кампанию против кандидата Петра Порошенко, а заявления Тимошенко содержат признаки политического мошенничества.
Об этом заявили в предвыборном штабе кандидата в президенты Петра Порошенко.
"Очередной фейк от Тимошенко - распространение ею дезинформации о якобы начало против Порошенко уголовных производств кипрским судом и рядом европейских антикоррупционных органов. ... Заявление Тимошенко содержит признаки политического мошенничества, и Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи", - заявили в штабе.
У Порошенко подчеркнули, что ложность утверждений Тимошенко опровергли в Европейском бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF), где заявили, что не открывали никаких расследований в отношении президента Украины.
"Еще одним источником распространения фейка стал интернет-ресурс, редактируемый и модерируемый известным черным пиарщиком, который свое дело прикрывает репортерским статусом на канале "1+1". Такая синхронизация усилий еще раз доказывает, что Владимир Зеленский - далеко не единственный кандидат, фигурой которого Игорь Коломойский "ходит" на этих выборах. Так же он поставил и на Юлию Тимошенко", - говорится в заявлении штаба Порошенко.
Напомним,
- 23 марта кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что OLAF и британской Офис по расследованию мошенничеств открыли дела против действующего президента Петра Порошенко, связанные с коррупцией.
- В представительстве ЕС в Украине в свою очередь сообщили, что Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) не открывало никаких расследований в отношении президента Украины.