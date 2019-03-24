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У Порошенко заявили о "признаках политического мошенничества" у Тимошенко

Воскресенье, 24 марта 2019, 18:58
У Порошенко заявили о признаках политического мошенничества у Тимошенко

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко и олигарх Игорь Коломойский ведут согласованную совместную кампанию против кандидата Петра Порошенко, а заявления Тимошенко содержат признаки политического мошенничества.

Об этом заявили в предвыборном штабе кандидата в президенты Петра Порошенко.

"Очередной фейк от Тимошенко - распространение ею дезинформации о якобы начало против Порошенко уголовных производств кипрским судом и рядом европейских антикоррупционных органов. ... Заявление Тимошенко содержит признаки политического мошенничества, и Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи", - заявили в штабе.

У Порошенко подчеркнули, что ложность утверждений Тимошенко опровергли в Европейском бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF), где заявили, что не открывали никаких расследований в отношении президента Украины.

"Еще одним источником распространения фейка стал интернет-ресурс, редактируемый и модерируемый известным черным пиарщиком, который свое дело прикрывает репортерским статусом на канале "1+1". Такая синхронизация усилий еще раз доказывает, что Владимир Зеленский - далеко не единственный кандидат, фигурой которого Игорь Коломойский "ходит" на этих выборах. Так же он поставил и на Юлию Тимошенко", - говорится в заявлении штаба Порошенко.

Напомним,

  • 23 марта кандидат в президенты, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что OLAF и британской Офис по расследованию мошенничеств открыли дела против действующего президента Петра Порошенко, связанные с коррупцией.
  • В представительстве ЕС в Украине в свою очередь сообщили, что Европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству (OLAF) не открывало никаких расследований в отношении президента Украины.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ПорошенкоТимошенкоКоломойский
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